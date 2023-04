Tourengeher nach Absturz gerettet: "Extrem fordernder Einsatz"

"Es war ein extrem fordernder Einsatz", sagt Martin Hackl, Ortsstellenleiter der Bergrettung Hinterstoder. Bei starkem Wind und Schneefall rückten am Sonntag an die 130 Einsatzkräfte aus Oberösterreich und der Steiermark im Pyhrn-Priel-Gebiet aus, nachdem ein Tourengeher im Bereich der Elmscharte auf rund 2200 Metern Seehöhe abgestürzt war.

50 bis 80 Meter abgestürzt

Der 59-Jährige war gemeinsam mit seinem Sohn auf dem Grat direkt an der Landesgrenze unterwegs, als plötzlich eine Wechte brach. 50 bis 80 Meter stürzte der Alpinist vor den Augen seinen Sohnes südseitig im steilen und felsdurchsetzten Gelände ab. Sein Sohn setzte gegen 14 Uhr Notruf ab, Bergretter aus Oberösterreich und der Steiermark machten sich auf den Weg.

Die Retter steilten sich zum Opfer ab. Bild: Bergrettung Oberösterreich

Vier Helikopter im Einsatz

Wetterbedingt war eine Bergung mittels Helikopter anfangs nicht möglich. Erst nach mehreren Versuchen konnten die Einsatzkräfte der Ortsstelle Hinterstoder von einem Hubschrauber im Skigebiet Höss abgesetzt werden. Über den ausgesetzten Schrockengrat gelangten sie schließlich bei dichtem Nebel und starkem Wind zur Absturzstelle und seilten sich im steilen Gelände zum Opfer ab.

Verletzt und unterkühlt

Der Tourengeher war verletzt und unterkühlt, aber ansprechbar. Nach der Erstversorgung wurde er in einer aufwendigen terrestrischen Seilbergung durch einen bis zu 40 Grad steilen Hang in das sogenannte Schrockenloch (1.830 Meter) abtransportiert.

Der Verletzte wurde im bis zu 40 Grad steilen Hang abgeseilt. Bild: Bergrettung Oberösterreich

Dort trafen die Retter auf die benachbarten Kameraden aus der Steiermark. Auch zwei ÖAMTC-Hubschrauber, der Polizeihubschrauber Libelle und eine Alouette III vom Bundesheer standen trotz denkbar schlechter Verhältnisse im Einsatz.

"Rettung in letzter Minute"

In einem kurzen Wetterfenster schaffte es der Bestatzung eines ÖAMTC-Hubschraubers, zum Verletzten zu gelangen. Es sei eine "Rettung in letzter Minute" gewesen, so die Bergretter. Kurz bevor die Dämmerung hereinbrach wurden Vater und Sohn vom Berg geflogen. Das "Können von ÖAMTC-Flugrettung und vom Bundesheer" sei beeindruckend gewesen. Der Verletzte wurde in das Krankenhaus nach Schladming gebracht. Videoaufnahmen zeigen den Helikopter-Einsatz:

"Gut ausgerüstet und erfahren"

Die Bergretter mussten bei Schneesturm und Dunkelheit zu Fuß ins Tal absteigen. Erst gegen 23 Uhr war der Einsatz beendet. Er sei "auf vielen Ebenen extrem fordernd gewesen", sagt Hackl, die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen habe aber ausgezeichnet funktioniert. Den Alpinisten könne man nichts vorwerfen: "Sie waren gut ausgerüstet und haben erfahren gewirkt. Die wussten, was sie tun", sagt Hackl.

Bei Schneesturm und Dunkelheit stiegen die Bergretter ins Tal. Bild: Bergrettung Oberösterreich

Lokalisierung: Die Elmscharte liegt direkt an der Grenze zwischen Oberösterreich und der Steiermark

