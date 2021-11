Skigebiete setzen Vorbereitung auf Saison fort

"Wir setzen die Arbeiten jedenfalls fort", sagt Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der OÖ. Seilbahnholding

Am 4. Dezember sollte der Skibetrieb in Gosau beginnen, am 18. Dezember am Feuerkogel und am 24. Dezember am Krippenstein. Sobald die Temperaturen niedrig genug sind, werde man die Beschneiungsanlagen in Betrieb nehmen, sagt Tröbinger. "Wir hoffen, dass der Lockdown nicht zu lange dauert. Die 2G-Regel funktioniert bei uns bestens, niemand kann sich ohne entsprechende Registrierung ein Ticket kaufen."