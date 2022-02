Skigebiete: "Bestens gerüstet für die Semesterferien"

"Es war das schönste Wochenende der Saison", sagte gestern Gerald Paschinger, Geschäftsführer der Hochficht Bergbahnen.

Strahlender Sonnenschein, milde Temperaturen und exzellente Bedingungen lockten am Wochenende Tausende auf Oberösterreichs Skipisten. Auch von der Höss und der Wurzeralm meldete Seilbahnen-Geschäftsführer Helmut Holzinger gute Besucherzahlen. Das Niveau der Vor-Corona-Zeit sei zwar immer noch nicht erreicht, aber: "Durch den Neuschnee und die kalten Temperaturen in der Nacht war es zum Fahren traumhaft."

ZIB 1: 15-Tage-Trend beim Wetter

Auch heute sind die Bedingungen zum Skifahren noch perfekt: milde Temperaturen, klare Sicht und Sonnenschein. Morgen Vormittag bleibt es weitgehend trocken, bevor dann am Nachmittag mit ersten Niederschlägen zu rechnen ist. Die Schneefallgrenze liegt allerdings bei 600 Metern, sodass für die großen Skigebiete noch einmal Schnee-Nachschub ins Haus steht. Zur Wochenmitte werden die Bedingungen für den Schnee schlechter. Der Mittwoch bleibe bis zum Abend trocken, dann sei jedoch mit ersten Niederschlägen zu rechnen, erklärt Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geologie. "Die Schneefallgrenze steigt auf über 1000 Meter, sodass es auf vielen Pisten regnen wird."

Stürmischer Donnerstag

Der "spannendste Tag" sei dann der Donnerstag. "Durch ein Tiefdruckgebiet aus dem Atlantikraum wird es extrem warm und windig, das ist für den Schnee eine schlechte Kombination", erklärt Ortner. Auf bis zu 15 Grad und Windspitzen von 90 km/h müssten sich die Oberösterreicher einstellen. "Stellenweise kann der Wind am Donnerstag sogar 100 km/h erreichen, da wird es dann wahrscheinlich auch einige Sturmschäden und dementsprechend Feuerwehreinsätze geben."

Erst zum Wochenende hin könnte sich dann wieder eine Abkühlung ergeben. "Das ist aber sehr schwierig zu sagen, ein klareres Bild wird sich da erst in den nächsten zwei Tagen ergeben", sagt Ortner.

Für die Skipisten ist das warme Wetter aber kein Problem. "Am Berg sind die Bedingungen tiefwinterlich, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen", sagt Helmut Holzinger. In den vergangenen Wochen sei ausreichend Schnee gefallen: "Das ist immer so, wenn die Wiener Semesterferien haben, bringen sie den Schnee mit", sagt er.

Dem Skivergnügen in Oberösterreichs Semesterferien kommende Woche stehe nichts im Wege, sagt auch Gerald Paschinger von den Hochficht Bahnen. "Wir haben viel Natur- und Maschinenschnee, wir sind bestens gerüstet. Jetzt freuen wir uns wirklich auf einen tollen Ferienstart, derzeit schaut es sehr gut aus."