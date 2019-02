Skigebiet: Vorderstoder für Erweiterung

VORDERSTODER. Gemeinderat beschloss ersten Schritt zur Änderung des Flächenwidmungplanes.

Es war ein Startschuss, den der Gemeinderat in Vorderstoder Donnerstagabend gab. Mit sieben zu vier Stimmen wurde die Einleitung eines Verfahrens zur Änderung des Flächenwidmungsplanes beschlossen und damit ein erster Schritt in Richtung Hinterstoder. Zwei Gemeinderäte hatten sich der Stimme enthalten.

Wie berichtet, sollen in Vorderstoder drei neue Pisten und Liftanlagen, sowie Hotel-und Parkflächen entstehen. Mit einem dieser Lifte sollen Skifahrer auch die Edtbauernalm auf der Höss erreichen können.

Das Projekt wurde den Gemeinderäten am vergangenen Dienstag von den Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen (HiWu) erstmals vorgestellt. Daran stößt sich Christine Zauner, Gemeinderätin der Bürgerliste "BERGauf": "Die Vorgangsweise bei der Information war unserer Meinung nach rechtlich nicht in Ordnung. Der Gemeinderat wurde zu spät informiert", sagt sie. Man werde den Beschluss bei der Direktion Inneres und Kommunales (IKD) des Landes Oberösterreich prüfen lassen. Vorderstoders Bürgermeister Gerhard Lindbichler (VP) stehe dem Projekt positiv gegenüber. "Ich denke, das sieht auch die Mehrheit der Bevölkerung so".

Diese wurde am Freitagabend bei einer Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle Vorderstoder über das Projekt, den Beschluss und die weitere Vorgehensweise informiert. (geg)

