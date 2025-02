Skifahrerin (29) nach Sturz am Krippenstein in Lebensgefahr

Ein Skitag im Salzkammergut hat für eine 29-Jährige im Spital geendet: Die Tschechin war gegen 11:50 Uhr im Skigebiet Dachstein-Krippenstein zu Sturz gekommen. Sie rutschte rund 15 bis 20 Meter über den Pistenrand hinaus, bevor sie bewusstlos im steilen und felsdurchsetzten Gelände zu liegen kam.

Ein nachkommender 85-Jähriger bemerkte das Sturzopfer abseits der Piste und setzte sofort einen Notruf ab. Die 29-Jährige hatte sich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Sie wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und dann per Helikopter in das UKH nach Salzburg gebracht, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Die Ermittlungen zum Unfallhergang waren noch im Gange.

Viele schwere Skiunfälle

Immer wieder kommt es derzeit zu schweren Skiunfällen auf den Pisten in und um Oberösterreich. Fehlender Niederschlag, strahlender Sonnenschein und Tageshöchstwerte im Plusbereich sind eine Kombination, die die Pisten hart und eisig werden lassen. Zudem sind die Sturzräume oft aper.

