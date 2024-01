Skifahrer (48) bei Sturz auf Weltcup-Piste in Hinterstoder schwer verletzt

3.500 Meter lang, an steilsten Stellen mit einem maximalen Gefälle von 60 Prozent: Die nach Hannes Trinkl benannte Weltcup-Strecke im Skigebiet Hinterstoder ist nur versierten Skifahrern vorbehalten. Für einen 48-jährigen Skifahrer endete eine Abfahrt auf der 2016 eröffneten Strecke am Montagnachmittag im Spital.

Dabei hatte der Mann die Abfahrt, auch bekannt als "Streif der Oberösterreicher" beinahe bewältigt, als er im untersten Teilstück bei der Einfahrt in den Ziehweg zur Talstation durch einen Fahrfehler zu Sturz kam. Er wurde gegen das Abzäunungsnetz geschleudert und rutschte dann unter dem Netz in ein Bachbett.

Über vier Meter hohe Böschung geklettert

Trotz schwerer Verletzungen gelang es dem Wintersportler, über die rund vier Meter hohe und sehr steile Böschung zurück auf die Piste zu klettern. Dort bemerkten ihn nachkommende Skifahrer und setzten die Rettungskette in Gang. Der 48-Jährige wurde per Notarzthubschrauber in das AKH nach Linz gebracht, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Es ist nicht der erste schwere Skiunfall in Oberösterreich in dieser Saison: Zu den Weihnachtsfeiertage musste ebenfalls im Skigebiet Hinterstoder ein 37-Jähriger nach einem schweren Sturz auf der eisigen Piste reanimiert werden. Im Skigebiet Wurzeralm stand die Bergrettung erst vor wenigen Tage im Einsatz, nachdem ein Snowboarder bei der Abfahrt im freien Gelände über eine Felswand abgestürzt war.

