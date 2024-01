Skifahrer (23) stürzte auf der Wurzeralm 30 Meter über Felswand

Eine Abfahrt im freien Gelände hat für einen 23-Jährigen aus Schlierbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) am Dienstagnachmittag im Krankenhaus geendet. Vor den Augen seinen Freundes (26) war der junge Mann über eine Felswand rund 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Die beiden Wintersportler hatten versucht im Skigebiet Wurzeralm von der Bergstation des Schwarzecklifts eine Variante zur Vorderen Talabfahrt zu finden. Dabei dürfte der vorausfahrende 23-Jährige eine Geländekante übersehen haben.

Bergrettung und Alpinpolizei im Einsatz

Der schwer verletzte Skifahrer wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 99" mittels Tau gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Begleiter blieb unverletzt, musste aber während der gesamten Rettungsaktion hilflos im steilen Gelände oberhalb der Absturzstelle ausharren. Er wurde anschließend von Bergrettern und der Alpinpolizei mittels Seil aus seiner misslichen Lage befreit, teilte die Polizei am Abend mit.

