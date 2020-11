Ski-Streit: Bayern schickt Ausflügler auch in Quarantäne

Der Konflikt zwischen Deutschland und Österreich über einen Skibetrieb in den Weihnachtsferien spitzt sich weiter zu. Besonders energisch führt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Kampf gegen eine baldige Öffnung der Skilifte. Gestern beschloss die bayerische Staatsregierung, die Quarantäneregelung für Rückkehrer aus Österreich nochmals zu verschärfen.

Bisher schon gilt: Wer in ein Risikogebiet reist – und als solches gilt Österreich bei unseren Nachbarn –, muss bei der Rückkehr nach Deutschland zehn Tage in Quarantäne. Für Tagesausflüge gibt es eine Ausnahme. Diese Ausnahme wird nun auf triftige Gründe beschränkt – etwa Arbeit, Schule, Arztbesuch, familiäre Angelegenheiten und Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Wer einen touristischen Tagesausflug nach Österreich unternimmt, muss dagegen künftig zwingend in Quarantäne. Damit will Bayern allfällige Skiausflüge nach Österreich unterbinden.

"Halb Europa mitinfiziert"

Zugleich verschärfte Söder den Ton in der Auseinandersetzung: "Halb Europa" sei im Frühjahr "von Ischgl mitinfiziert worden", schimpfte er gestern Richtung Österreich.

Auch die deutsche Bundesregierung will sich, wie berichtet, für eine EU-weite Sperre der Skigebiete bis zumindest am 10. Jänner einsetzen. "Es sieht leider nicht so aus, wenn man die österreichischen Verlautbarungen hört, dass uns das so einfach gelingen könnte", bedauerte gestern Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Aber wir werden es noch einmal versuchen."

Am Mittwoch hatte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (VP) eine länderübergreifende Vereinbarung über eine Öffnung der Skigebiete erst nach den Weihnachtsferien abgelehnt.

Video: Insbesondere von Deutschland und Italien steigt der Druck auf Österreich, zumindest bis 10. Jänner auf die Skisaison ganz zu verzichten.

"Wie öffentliches Verkehrsmittel"

Öffnungsschritte in allen Bereichen, darunter der Sport, seien eine Angelegenheit der einzelnen Staaten. "Das hängt immer mit den Infektionszahlen zusammen, und zwar den Infektionszahlen bei uns in Österreich", sagte Kurz. "Wenn jemand einen Lift verwendet, dann ist das ähnlich, wie wenn er ein öffentliches Verkehrsmittel verwendet."

Das sieht auch Unternehmer Peter Schröcksnadel so: "Die Skigebiete zum Zusperren zu verdonnern, halte ich für überzogen und völligen Unsinn. Dann darf ich auch nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, da ist das Abstandhalten deutlich schwieriger", sagt er. Widerstand gegen eine längere Sperre der Skigebiete kommt auch aus der Schweiz.

Sollten die ausländischen Gäste ausbleiben, hofft Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP) in Oberösterreich für den Winter auf einen ähnlichen Effekt wie im Sommer: "Wenn es gelingt, dass mehr Urlaub im eigenen Bundesland gemacht wird und wir uns an die Abstandsregelungen und die Maskenpflicht halten, dann steht aus meiner Sicht einer Wintersaison nichts im Wege", sagt er. (mst/geg)

Fällt Skisaison am Ötscher heuer aus?

In Lackenhof am Ötscher ist es dieser Tage außergewöhnlich ruhig. Denn anders als in Oberösterreichs Skigebieten sind die Beschneiungsanlagen dort noch nicht in Betrieb gegangen. Das sei laut Land Niederösterreich, 40-prozentiger Eigentümer des Gebiets, auch nicht geplant.

Weil der Mehrheitseigentümer, die Schröcksnadel-Gruppe, das Skigebiet mit den acht Liften stilllegen wolle. Wegen der Corona-Pandemie und den erwartbaren wirtschaftlichen Defiziten zumindest für dieses Jahr, heißt es. Die Schließung soll heute in einer Gesellschaftersitzung bekannt gegeben werden.

"Das Land kämpft um Lackenhof. Jetzt ist die entscheidende Phase, die Wintersaison vorzubereiten, denn was jetzt nicht mehr gemacht wird, kann nicht mehr aufgeholt werden", sagt Helmut Miernicki, Geschäftsführer von ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes. Die Saison ausfallen zu lassen, sei "kontraproduktiv" und der "falsche Weg". Im Bundesland gebe es Anzeichen, dass es zu einer passablen Saison kommen könnte.

"Es geht um die Zukunft"

Mit der Corona-Pandemie wolle er die heutige Sitzung nicht in Verbindung bringen, sagt Unternehmer Peter Schröcksnadel im OÖN-Gespräch. "Die vergangene Saison am Ötscher war schlecht, das Skigebiet ist defizitär. Es geht hier ganz einfach um die langfristige Zukunft. Die Geschäftsführer müssen vorschlagen, wie es in Lackenhof weitergehen soll. Unabhängig von einer Pandemie", sagt Schröcksnadel.

Für die Skigebiete Kasberg, Wurzeralm und Hinterstoder, an denen die Familie Schröcksnadel ebenfalls mehrheitsbeteiligt ist, gibt er hingegen grünes Licht. "Wir werden in Oberösterreich ganz sicher kein Skigebiet zusperren. Nicht kurz- und auch nicht langfristig", sagt Schröcksnadel. Würden die heimischen Skigebiete im heurigen Winter später oder gar nicht aufsperren dürfen, treffe es vor allem die Regionen. "Die Seilbahnen überleben das schon. Es geht um die Menschen, die davon abhängig sind. Das sind die Armen", sagt Schröcksnadel. (geg)

