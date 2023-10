Sirenenprobe: Weiße Fahne nur in Oberösterreich und Vorarlberg

1430 Sirenen heulten am Samstag zwischen 12 und 13 Uhr beim bundesweiten jährlichen Zivilschutz-Probealarm in Oberösterreich um die Wette. In ganz Österreich hätten es 8311 sein sollen. Doch nicht alle stimmten in das allgemeine Geheul ein.

8259 Sirenen funktionierten einwandfrei, das entspricht 99,37 Prozent, wie das Innenministerium in einer Aussendung bekannt gab. Nach dem Signal "Sirenenprobe" wurden die 3 Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" in ganz Österreich lautstark getestet.

In Oberösterreich (1430) und Vorarlberg (230) funktionierten alle Sirenen ohne Ausnahme tadellos. Im Burgenland (325) gab es wie in Wien (180) je nur einen Ausfall, in Salzburg bei 516 Sirenen zwei Ausfälle. Tirol verzeichnete fünf Ausfälle bei 1025 Sirenen. In Kärnten funktionierten acht von 877 Sirenen nicht, in der Steiermark heulten 16 von 1278 Sirenen nicht. Und Niederösterreich meldete 19 Ausfälle bei 2450 Sirenen.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es etwas mehr Ausfälle. 2022 machten 36 Ausfälle 0,43 Prozent aus. Diesmal waren es 52 Sirenen und 0,63 Prozent.

Der Probealarm wird jährlich durchgeführt und dient einerseits der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems, andererseits soll er die Bevölkerung mit den Signalen und ihrer Bedeutung vertraut machen.

Auch die Testauslösung über das neue App-basierte Bevölkerungswarnsystem "KATWARN Österreich/Austria" wurde wieder getestet. Das System überträgt Informationen und Warnungen verschiedener Behörden orts-, anlass- oder themenbezogen kostenlos auf mobile Endgeräte wie Smartphones. Das System ergänzt seit einigen Jahren die Warnmöglichkeiten wie Sirenen, Lautsprecher und Medien.

