Sirenen-Tests und Black-Out Simulation in Oberösterreich

In Oberösterreich funktionierten 99,86 Prozent der Sirenen. Es kam zu zwei Ausfälle bei insgesamt 1.430 Sirenen im Bundesland. Überhaupt keine Ausfälle gab es im Burgenland, in Vorarlberg und Wien. In Kärnten funktionierten zehn Sirenen nicht.

Bei der Sirenenprobe wurden die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" ausgestrahlt. Der Probealarm dient einerseits der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems, andererseits soll die Bevölkerung mit diesen Signalen und ihrer Bedeutung vertraut gemacht werden.

Allgemein lagen die Ausfälle in den Bundesländern bei 0,29 Prozent, insgesamt 24 Sirenen hatten nicht einwandfrei funktioniert. 2018 waren es noch 31 Sirenen gewesen, was eine Ausfallquote von 0,38 Prozent ergab.

Wenn es dunkel wird: Das Szenario eines völligen Stromausfalles

Anlässlich des Zivilschutztages hat die LPD Oberösterreich am Samstag auch den Notfall eines völligen Stromausfalls simuliert. Dabei wurde die LPD vollständig vom öffentlichen Stromversorgungsnetz getrennt. Laut Angaben der Polizei hat das fix installierte Notstromaggregat dabei ohne Verzögerung gestartet und die Versorgung des gesamten Gebäudes mit elektrischem Strom übernommen. Während dieser mehrstündigen Phase sei es weder zu Problemen noch zu Ausfällen von Geräten oder Systemen. Besonders wichtig sei es gewesen, dass die Landesleitzentrale unterbrechungsfrei mit Strom versorgt wurde. Im Notfall können so anfallenden Notrufe entgegengenommen und die allenfalls erforderlichen Schritte eingeleitet werden.

Notstromaggregate brauchen Benzin und Tankstellen brauchen Strom

Ebenso geprobt wurde das Betanken des notwendigen Kraftstoffs, welcher für den Betrieb des Notstromaggregates erforderlich ist. Dabei wurde angenommen, dass sämtliche öffentliche Tankstellen ebenfalls nicht vom öffentlichen Stromnetz versorgt werden und daher keinen Treibstoff abgeben können.

In einem solchen Fall könne die Landespolizei auf sogenannte strategische Reserven zurückgreifen, die von der Landespolizeidirektion auf Vorrat gehalten werden. Damit sei der Betrieb von Notstromaggregaten für mehrere Tage möglich. Auch in diesem Szenario seien keinerlei Probleme aufgetaucht und die Übung wurde wie geplant durchgeführt. Um eine realistische Situation zu erzeugen, habe die LPD die eingesetzten Kräfte im Vorfeld nicht über die Übung informiert. So sei die Stromabschaltung besonders realitätsnahe und von den beteiligten Personen unvorbereitet durchgeführt worden.

Der erfolgreiche Abschluss der Übung habe gezeigt, dass im Falle eines "BlackOut", die Stromversorgung der Landespolizeidirektion Oberösterreich gewährleistet ist und in einem Katastrophenfall die Einsatzbereitschaft der Polizei erhalten bleibt.

Warnsystem über App getestet

Wie auch im Vorjahr erfolgte auch heuer wieder eine Testauslösung über das App-basierte Bevölkerungswarnsystem "KATWARN Österreich/Austria", das für Smartphones, aber auch als SMS- und E-Mail-Dienst kostenlos zur Verfügung steht und im Anlassfall gemeinsam mit den Sirenensignalen zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt werden kann.

Österreich verfügt über ein gut ausgebautes Warn- und Alarmsystem, das vom Innenministerium gemeinsam mit den Ämtern der Landesregierungen betrieben wird. Damit hat Österreich als eines von wenigen Ländern eine flächendeckende Sirenenwarnung. Die Signale können derzeit von 8.213 Feuerwehrsirenen ausgestrahlt werden. Die Auslösung der Signale kann je nach Gefahrensituation zentral von der Bundeswarnzentrale im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) des Innenministeriums, von den Landeswarnzentralen der einzelnen Bundesländer oder den Bezirkswarnzentralen erfolgen.

