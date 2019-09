Unter den Eltern der Erstklassler der Neuen Mittelschule in Pram (Bezirk Grieskirchen) herrscht Aufregung: In dieser Klasse sitzen, wie berichtet, 28 Kinder. Doch in einer anderen NMS wurde schon bei 26 Kindern eine zusätzliche erste Klasse eröffnet. „Wie kann das sein?“, fragt eine Mutter aus Pram.