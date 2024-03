"Sind über jeden Hinweis dankbar" - Raphael H. (34) aus Garsten vermisst

Ein Vermissten-Posting wird in den Sozialen Netzwerken derzeit hundertfach geteilt: Gesucht wird der 34-jährige Raphael H., wohnhaft bei seiner Tante in Garsten. Sein Vater versucht ihn über das Internet und mit Hilfe von nachrichten.at zu finden: "Wir sind über jeden Hinweis dankbar", sagt er im Gespräch mit den OÖN.

Seine Schwester, die Tante des Vermissten, war es, die den 34-Jährigen am 19. März als vermisst gemeldet hatte. Zuletzt gesehen hatte sie ihn am Tag zuvor abends. Seitens der Polizei wurde am 19. März eine Handyortung in Steyr durchgeführt, um 19 Uhr wurde das Handy des Vermissten erfolgreich von einem Handymasten in Steyr geortet. Dann verliert sich jede Spur. "Natürlich ist Raphael erwachsen", sagt sein Vater, und er könne gehen, wohin er wolle. Aber die Sorge, dass etwas passiert sein könnte, lasse ihn und seine Schwester nicht los.

Polizei bittet um Hinweise

Der Gesuchte hat blonde Haare und ist um die 175 Zentimeter groß. Er trägt eine Brille. Auffällig sind mehrere Smiley-Tattoos auf den Armen.

Hinweise bitte an das Stadtpolizeikommando Steyr unter der Nummer 059133 460

