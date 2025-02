Das Oberbank-Forum in Linz war gestern beim Bundeslehrertag bis auf den letzten Platz gefüllt.

Personalmangel, fehlende finanzielle Ressourcen und immer mehr Bürokratie sowie förderbedürftige Schüler: Sind die Schulen am Limit? Diese Frage diskutierten gestern mehr als 1000 Pädagogen beim Bundeslehrertag in Linz. "Es ist derzeit eine harte Schule. Wir als Gesellschaft sind nicht am Limit, aber wir haben einige Hausübungen zu machen", sagte Hauptredner Werner Beutelmeyer im vollen Oberbank-Forum.