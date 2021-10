Simon M. stürzte von Hochstand in den Tod: "Es tut uns allen schrecklich weh"

Ein einfaches hölzernes Kreuz steht an der Stelle, wo Simon M. in den Tod gestürzt war. Seine Angehörigen hatten bunte Blumen niedergelegt, doch nur noch wenige liegen unterhalb des Hochstandes. Sie waren verweht oder niedergedrückt worden. Hier war der 19-jährige Bursch Samstagnacht abgestürzt. Ein 68-Jähriger fand den reglosen Jugendlichen am Boden liegen.