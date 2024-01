Silvesternacht in Oberösterreich: Mehrere Verletzte nach Unfällen mit Böllern

Dennoch sei es alles in allem eine ruhige Nacht gewesen, berichtete die am Montag. Das Rote Kreuz versorgte in Oberösterreich mehr als 50 Nachtschwärmer. Sieben mussten wegen Unfällen mit Feuerwerkskörpern ins Spital gebracht werden, darunter zwei mit einer schweren Gesichts- und einer mit einer schweren Handverletzung, so das Rote Kreuz in einer Presseaussendung am Montag.

120 Rettungsautos und 280 Rettungs- und Notfallsanitäter sowie 18 Notarztwagen mit je 18 Notfallsanitätern und Notärzten waren im Einsatz. Sowohl in Eberschwang (Bezirk Ried) als auch in Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf) und Pupping (Bezirk Eferding) wurde je ein Mann beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern, die detonierten, verletzt.

Ein 34-Jähriger ist um 0.05 Uhr beim Versuch, Silvesterböller im Garten seines Wohnhauses in Pupping (Bezirk Eferding) zu zünden, im Gesicht und an der Hand schwer verletzt worden. Der Mann wollte die Feuerwerksbatterie mit dem Ersatzzünder in Gang setzen, da sich der reguläre Zünder gelöst hatte. Der Ersatzzünder detonierte aber unmittelbar nach dem Entzünden. Der 34-Jährige wurde mit der Rettung ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht.

In Bad Ischl (Bezirk Gmunden) erlitt ein 25-Jähriger um 0.12 Uhr durch ein bengalisches Feuer leichte Verbrennungen an der Hand. Der junge Mann musste von der Rettung ins Spital in Bad Ischl gebracht werden, wo er ambulant behandelt wurde. Gegenüber der Polizei behauptete der junge Mann, eine unbekannte Person neben ihm hätte den Brandkörper gezündet, Zeugen sagten jedoch, der Mann selbst hätte den Böller in der Hand gehalten und sich ohne Fremdverschulden verbrannt.

Feuerwerksbatterien lösten Brände aus

In Andorf (Bezirk Schärding) hatten Feuerwerkskörper einen Fassadenbrand ausgelöst. Passanten alarmierten um 1.20 Uhr die Einsatzkräfte. Die Hausfassade und ein danebenstehendes Fahrzeug wurden leicht beschädigt. In Mauthausen (Bezirk Perg) brannte um fünf Minuten nach Mitternacht eine Hecke, die vermutlich durch einen pyrotechnischen Gegenstand in Brand geriet, die Feuerwehr löschte rasch.

