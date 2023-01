Silvesternacht bescherte Oberösterreichs Feuerwehren zahlreiche Einsätze

In Pichl bei Wels (Bezirk Wels-Land) standen bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus sieben Feuerwehren im Einsatz. Gegen 19:45 Uhr rückten die ersten Wehren in die Ortschaft Hochwimm aus. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Was das Feuer ausgelöst hat, muss noch eruiert werden.

Gegen 1:15 Uhr wurden in Bad Ischl die Hauptfeuerwache und die Feuerwehr Reiterndorf zu einem Kaminbrand in einer Gaststätte in die Grazerstraße gerufen. Nachdem der Kamin kontrolliert ausbrannte, wurde der dazugehörige brennende Ofen ausgeräumt, um die Temperatur im Kaminsystem zu senken. Durch das rasche Einschreiten konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Kaminbrand in Bad Ischl Bild: FF Bad Ischl

Einsatzreich war die Silvesternacht auch für die Feuerwehr in Wels: Im Stadtteil Lichtenegg stand am Abend eine Müllinsel in Flammen. In Wels-Vogelweide brannte eine Mülltonne. Im Siedlungsgebiet Noitzmühle wurden die Einsatzkräfte kurz vor Mitternacht zu einem Balkonbrand alarmiert. Mehrere Müllcontainer wurden in Brand gesetzt, die Polizei stand mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehrleute mussten außerdem eine brennende Hecke und brennende Feuerwerksbatterien löschen.

In Hinterstoder hat ein Autolenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und stürzte damit in einen Bach. Mehr darüber lesen Sie hier:

