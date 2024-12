Silvester: Wo und wie in Oberösterreich gefeiert wird

Unbeschwert feierte die Welt vor fünf Jahren noch den Jahreswechsel, als in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan am 31. Dezember 2019 bereits die ersten Fälle von Lungenerkrankungen mit unbekannter Ursache bestätigt wurden. Einen Monat später rief die Weltgesundheitsorganisation WHO wegen Sars-CoV-2 eine internationale Notlage aus, die erst im Mai 2023 wieder aufgehoben wurde.