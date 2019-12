Silvester feiern, bis der Notarzt kommt

"Du bist ein Licht und strahltest hell, du und dein frohes Naturell", steht auf der Trauerparte für den 17 Jahre alten David. Der junge Innviertler kam in der Silvesternacht des Vorjahres ums Leben: beim Versuch, einen Feuerwerkskörper – eine für Jugendliche streng verbotene Kugelbombe der Kategorie F4 – mit dem Feuerzeug zu zünden. Der Händler, der dem Burschen die Kugelbombe verkauft hatte, wurde zu 14.000 Euro Geldstrafe und einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt.

In den vergangenen 20 Jahren sind in Österreich acht Menschen beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern getötet worden, wie aus den Daten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit hervorgeht. "Tödliche Unfälle sind zum Glück selten, dennoch kommt es zu Silvester immer wieder zu Unfällen, die folgenschwere Verletzungen nach sich ziehen", sagt Armin Kaltenegger vom KFV. Rund 200 Menschen müssen bundesweit pro Jahr wegen Pyrotechnik-Unfällen im Spital behandelt werden. "Zu den häufigsten Verletzungen zu Silvester zählen Verbrennungen und Hörschäden", sagt Rotkreuz-Chefarzt Wolfgang Schreiber.

Das Rote Kreuz Oberösterreich bietet in der Silvesternacht 120 Rettungsautos, rund 260 Sanitäter und einige Notarztteams auf.

Kracher im Ortsgebiet verboten

Der Einsatz von Feuerwerkskörpern und Knallern ist im Pyrotechnikgesetz klar geregelt. Der Grundsatz lautet: "Das Schießen ist im Ortsgebiet grundsätzlich verboten", betont Karl Rittmannsberger von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Gemeinden und Städte können zwar Ausnahmen festlegen, wo das Abfeuern von pyrotechnischen Produkten erlaubt ist. Ausnahmslos verboten ist die Kracherei in direkter Nähe von Kirchen, Spitälern, Seniorenheimen und Menschenansammlungen. Die Polizei kann Geldstrafen von bis zu 3600 Euro, in schweren Fällen bis zu 10.000 Euro verhängen. So ist zum Beispiel das Schießen im gesamten Linzer Ortsgebiet untersagt. Nur das offizielle Feuerwerk der Stadt Linz sei genehmigt, heißt es aus dem Büro von Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP).

F3 und F4 sind nur für Profis

Die Feuerwerkskörper sind in die Kategorien F1 bis F4 eingeteilt, wobei nur die ersten beiden Kategorien F1 und F2 für den Privatgebrauch bestimmt sind. F3 und F4 dürfen nur von pyrotechnischen Profis mit einer entsprechenden Ausbildung und einer behördlichen Genehmigung verwendet werden. "Per Bescheid wird vorgeschrieben, wann, wo welche Produktgruppen verwendet werden dürfen und welche Auflagen einzuhalten sind", sagt Rittmannsberger. Unter F1 fallen etwa Wunderkerzen und Knallerbsen. Sie sind ab zwölf Jahren erlaubt und können auch in geschlossenen Räumen verwendet werden. Unter F2 fallen jene Feuerwerkskörper, die am häufigsten verwendet werden: z.B. Batteriefeuerwerke, bei denen gleich eine Reihe von Raketen in die Luft gejagt werden kann. Diese sind ab 16 Jahren freigegeben.

Abgefeuert werden dürfen nur solche Produkte, die in Österreich zugelassen sind. Beim Kauf sei daher auf die CE-Kennzeichnung zu achten. "Achtung! Produkte, die in Tschechien verkauft werden, sind in vielen Fällen gar nicht zertifiziert, diese dürfen weder nach Österreich eingeführt noch verwendet werden", warnt der Experte. Oft fehle auch eine Gebrauchsanleitung, die über die einzuhaltenden Sicherheitsabstände informiert.

Ahnungslosigkeit und Alkohol

Dabei seien Anwendungsfehler der Hauptgrund Nummer eins, warum es zu Unfällen komme. Zur Unwissenheit geselle sich oft auch die Beeinträchtigung durch Alkohol. Nicht zertifizierte Produkte seien unsicher, betont Rittmannsberger.

"Als Umweltlandesrat und großer Tierfreund rufe ich zur Zurückhaltung bei der privaten Silvesterknallerei auf", betont auch Rudi Anschober von den Grünen. Denn laut Analysen werde rund zehn Prozent des Feinstaubs, den der Verkehr während eines gesamten Jahres emittiere, allein zu Silvester durch die Feuerwerke ausgestoßen, so der Landesrat.

Tipps der Feuerwehr

Gebrauchsanleitungen von pyrotechnischen Produkten lesen und Sicherheitsabstände einhalten. Nur genehmigte Waren (CE-Kennzeichnung) verwenden.

Einen klaren Kopf bewahren , im alkoholisierten Zustand keine Feuerwerke zünden.

Vor dem Abschuss auf Windrichtung und Windstärke und auf entzündliche Gegenstände in der Flugbahn acht geben.

Niemals auf Gebäude oder gar Tiere und Menschen zielen.

Pyrotechnische Artikel niemals in der Hand zünden lassen.

Blindgänger keinesfalls ein weiteres Mal anzünden, sondern nach fünf Minuten in einem Eimer Wasser entsorgen.

