Siebenfach-Jackpot: Was würden Sie mit zehn Millionen Euro tun?

Möglichkeiten zehn Millionen Euro auszugeben gibt es viele. Eine Weltreise zu unternehmen, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen, gemeinnützige Projekte zu unterstützen oder seine Liebsten zu überraschen sind nur einige wenige Optionen.

Wofür würden Menschen in Linz den Jackpot ausgeben?

Das OÖNTV-Team hat in der Linzer Innenstadt nachgefragt.

„Ich würde das Geld wahrscheinlich an die Ukrainer spenden“, Hannah Jung aus Linz.

Hannah Jung aus Linz Bild: OÖNTV

„Obdachlose, Ukrainer, Migranten: Es gibt in Österreich so viele, die in prekären Situationen leben. Ich würde an diese Menschen spenden“, Manfred Berghammer aus Linz.

Manfred Berghammer aus Linz Bild: OÖNTV

„Zehn Millionen Euro würde ich auf die Familie aufteilen und einen Teil spenden“, Hanna Stadler aus Linz.

Hanna Stadler aus Linz Bild: OÖNTV

„Ich würde mir ein Haus kaufen und in Krypto-Währungen investieren“, Sarah M. aus Linz.

Sarah M. aus Linz Bild: OÖNTV

Tipps für frisch gebackene Millionäre

Nur dem engsten Kreis erzählen: Es mag schwerfallen, aber Diskretion und genaues Überlegen wer über den Gewinn eingeweiht werden soll kann vor Neid und Täuschung schützen. Einen klaren Kopf bewahren: Von einem Tag auf den anderen Millionen Euro mehr auf dem Konto zu haben kann schnell überfordern. Durchatmen, Abstand nehmen und sich gegebenenfalls psychologische Beratung zu holen kann helfen. Nichts überstürzen: Die Verlockung am ersten Tag den Job zu kündigen und das Traumhaus zu kaufen ist groß. Wünsche und Ideen können sich jedoch sehr schnell ändern. Professionelle Beratung: Um sich alle möglichen Optionen der Geldanlage einzuholen und für sich persönlich die passendste Entscheidung zu treffen, ist es ratsam sich professionell beraten zu lassen und sich verschiedene Angebote von Banken und Steuerberatern anzusehen.

