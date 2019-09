Sieben Verletzte nach Unfall auf der A1

Ein 30-jähriger Pole fuhr am heutigen Montag gegen 2.30 Uhr mit einem Kleinbus auf der A1 in Fahrtrichtung Salzburg. Auf der Rampe zur A25 in Fahrtrichtung Passau kam er laut eigenen Angaben auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Dabei stieß er gegen die Leitschiene und schleuderte über diese und die angrenzende Böschung ca.30 Meter in eine Wiese, wobei sich das Fahrzeug mehrfach überschlug.

Der Kleinbus kam total beschädigt auf der linken Fahrzeugseite zu liegen. Beim Verkehrsunfall wurden der Lenker und seine Mitfahrer, sechs Männer aus Polen im Alter zwischen 22 und 48 Jahren, unbestimmten Grades verletzt und ins Klinikum Wels bzw. das UKH Linz eingeliefert. Neben der Polizei waren ein Notarzt, drei Rettungen und zwei Feuerwehren im Einsatz.

