Sieben Bankomatdiebe vor Gericht

Die sieben angeklagten Rumänen sind zwischen 25 und 41 Jahre alt. Sie sollen im Vorjahr zwölf Bankomatgeräte aus der Verankerung gerissen haben. Der Chef der Bande dürfte von Linz aus die Coups koordiniert und dirigiert haben. Die Diebe haben dabei in ganz Oberösterreich zugeschlagen.

Immer das gleiche Schema

Die Bande ging immer nach gleichen Muster vor: Sie fuhr mit vorher gestohlenen Fahrzeugen vor, riss den Bankomat gewaltsam heraus, hob ihn mithilfe von Gurten in den Wagen und an einem unbeobachteten Ort wurde das Gerät aufgeschnitten. Die Polizei war den Tätern bereits auf der Spur, weshalb die Beamten bei dem letzten Coup in Asten (Bezirk Linz-Land) die Täter stören und später auch festnehmen konnten.

Hunderttausende Euro Schaden

Der Schaden bei den Bankomatdiebstählen beläuft sich – laut Polizei – bei jeder Tat auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Höhe der Beute dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen. Im Prozess geht es für die vier Männer um ein bis zehn Jahre Haft, bei drei Rumänen um sechs Monate bis fünf Jahre.

