"Sie traute sich weder vor noch zurück": Hündin von Drachenwand gerettet

Ein Hund hatte sich im unwegsamen Waldgebiet unterhalb der Drachenwand verirrt. Acht Bergretter rückten aus und brachten "Elli" mit Hilfe eines behelfsmäßigen Brustgeschirrs sicher ins Tal, sagte Ortsstellenleiter Andreas Widlroither.

Am späten Vormittag waren Kletterer bei der Einstiegsstelle des Drachenwand-Klettersteigs auf die herrenlose zweijährige Golden Retriever-Hündin aufmerksam geworden, die an der Felswand in rund 640 Meter Höhe anstand.

Mithilfe eines eilig zusammen gebastelten Brustgeschirrs wurde der Vierbeiner ins Tal gebracht. Bild: Bergrettung Mondseeland

Im steilen Gelände konnte die Hündin weder vor noch zurück. Bild: Bergrettung Mondseeland

"Sie traute sich weder vor noch zurück", sagte Widlroither. Unabhängig voneinander alarmierten sie die Rettungsleitzentrale. Daraufhin rückten die Bergretter aus, versorgten Elli, die durstig, aber sonst wohlauf war, mit Wasser und leiteten sie samt Seil sicher ins Tal.

Rührend: Die Bergretter versorgten die durstige Elli mit Trinkwasser. Bild: Bergrettung Mondseeland

Bei Fuß! Elli folgte ihren Rettern brav. Bild: Bergrettung Mondseeland

Wie sich später herausstellte, war Elli am Vorabend von ihrem rund zwei Kilometer entfernten Zuhause in der Ortschaft St. Lorenz davongelaufen und war von ihren Besitzern bis in die Nachtstunden gesucht worden. (nieg)