"Sie sind überall": 2024 ist ein regelrechtes Wespenjahr

Sie schwirren im Garten, bei Grillpartys und rund ums Schwimmbad: Wespen. Allergiker haben allen Grund, Vorsicht walten zu lassen. 2024 sei ein regelrechtes Wespenjahr, bestätigt Martin Schwarz, Leiter der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft am Biodiversitätszentrum Oberösterreich: "Schon jetzt sind viele Wespen unterwegs, aber der Höhepunkt kommt erst im Spätsommer." Lesen Sie auch: Wespen, die unerwünschten Mitesser am Gartentisch Warum gar so viele Wespen aktiv seien, habe mehrere