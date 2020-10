"Sie sind Herz, Hand und Seele der Armee"

"Menschlich, körperlich fit, selbstbewusst." Mit diesen Attributen umschreibt Brigadier Nikolaus Egger den idealen Unteroffizier. Seit 25 Jahren ist es die Aufgabe der Heeresunteroffiziersakademie (HUAk) in Enns, das Kaderpersonal des Bundesheeres in diesem Sinn aus- und weiterzubilden. Mehr als 55.000 Soldaten, aber auch Zivilbedienstete des Heeres, absolvierten seither 66 Arten von Kursen, Lehrgängen und Seminare an der HUAk.

Aktueller Schwerpunkt sind laut Kommandant Egger die Kaderanwärterausbildungen. Rund 600 Frauen und Männer werden im Februar als Wachtmeister ausmustern, für 400 von ihnen findet die Ausbildung aber platzbedingt bei den Lehrkompanien Freistadt, Absam, Bleiburg und Weitra statt. Das Ziel von weiteren 400 Soldaten in Enns lautet, die Prüfung zum Stabsunteroffizier zu bestehen.

2016 wurde an der HUAk – im Verbund der Militärhochschulen Landesverteidigungs- (LVAk) und Militärakademie (MilAk) – die Ausbildung der Berufs- und Milizunteroffiziere sowie -offiziere auf neue Beine gestellt. "Es ging darum, schneller und vor allem planbarer zu werden", sagte Egger den OÖN. Die Absolventenzahlen stiegen rasch von 200 auf mehr als 600 – "es gab einen regelrechten Hype".

Der flacht mittlerweile wieder ab. "Um die vielen Abgänge in die Pension abfedern zu können, müssen wir jedoch auch in den nächsten Jahren das Niveau bei den Anwärtern annähernd halten." Schließlich seien die Unteroffiziere "Herz, Hand und Seele der Armee", sagt der HUAk-Kommandant: "Der Unteroffizier muss mit seinem Herzen, dem Wollen dabei sein, die Soldaten mögen, die ihm anvertraut sind. Dazu kommt praktisches Geschick, also die Hand. Die Seele umschreibt, als Führungskraft verantwortlich für das Klima in der jeweiligen Einheit zu sein."

Frauenanteil steigt leicht

Während die Gesamtzahl angehender Unteroffiziere sinkt, steigt der Frauenanteil. "Er liegt in der Armee bei knapp über vier Prozent, bei den Unteroffizieren schon ein bisschen höher." Was die Qualifikation der weiblichen Unteroffiziere betrifft, ist Egger voll des Lobes. "Die, die durchhalten, sind top." Das Rezept für deren gute Aus- und Weiterbildung umschreibt Egger so: "Man muss sie einfach agieren lassen, nicht extra hervorheben. Sie wollen nicht bevorzugt werden."

Die Feier zum 25-Jahr-Jubiläum musste gestern Corona-bedingt abgesagt werden. Das Virus stellte auch die HUAk schon in den vergangenen Monaten vor zusätzliche Herausforderungen. "Wir konnten diese aber bestens meistern." Mund-Nasen-Schutz auch in den Lehrsälen, geringere Belegung der Zimmer, gestaffelte Mittagspausen sowie eine Testung aller am 1. Tag der Ausbildung einrückenden Soldaten zeitigte bisher Erfolge.

Einen Wunsch zum Jubiläum hat Egger natürlich auch: "Um einen Campus HUAk zu schaffen, wäre ein weiteres Unterkunftsgebäude für bis zu 150 Personen nötig. Dann wären wir als Heimat der Unteroffiziere autark, müssten Ausbildungen nicht mehr auslagern."

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at