Sie sind die ersten Ärzte aus der Linzer Medizin-Fakultät

Alles begann mit einer Unterschrift. 136.000 waren es schließlich, die dem damaligen Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle am 10. April 2012 übergeben wurden.

Die OÖN-Initiative "Ärzte für Oberösterreich", die den Nachwuchs im Land sichern und einen drohenden Ärztemangel abwenden sollte, trug Früchte: Am 29. September 2014 wurde die Medizinische Fakultät der Johannes-Kepler-Universität (JKU) in Linz feierlich eröffnet – 60 Studenten begannen mit dem Medizinstudium.

Sechs Jahre später beginnt für die ersten Absolventen das Berufsleben. Gleich 16 von ihnen traten ihren Dienst in einem Krankenhaus in Oberösterreich an.

Fünf Ärzte arbeiten ab sofort im Linzer Kepler-Universitätsklinikum, neues Personal gibt es auch für das Klinikum Wels-Grieskirchen, das Salzkammergut-Klinikum und für das Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum. In den Krankenhäusern beginnt für die 16 Jungärzte nun die Fachärzteausbildung.

"Hoffe, dass sie bei uns bleiben"

"Dass sich viele unserer Absolventen für ein Krankenhaus in Oberösterreich entscheiden, zeigt nicht nur, dass die Gründung der Fakultät ein richtiger und wichtiger Schritt war, sie zeugt auch von der hohen Qualität unserer Ausbildung", sagt JKU-Rektor Meinhard Lukas. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) nannte die Medizinische Fakultät eine "zentrale Säule unserer Gesundheitsversorgung". Er wünsche den jungen Ärzten "viel Erfolg im Berufsleben" und hoffe, dass sie auch in Zukunft "unserem Bundesland treu bleiben werden".

Das Medizinstudium in Linz war das erste in Österreich, das im Bachelor-Master-System angeboten wurde – es dauert insgesamt sechs Jahre oder zwölf Semester.

