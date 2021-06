Sie retten Dutzende Rehkitze vor dem sicheren Tod

Es ist vier Uhr früh, Johann Hackl ist schon auf den Beinen. In der Hand hält er eine Fernsteuerung, über der Wiese neben ihm surrt, in 80 Metern Höhe, eine Drohne. Auf das Display bekommt Hackl das Bild einer Wärmebildkamera geliefert, die an der Drohne montiert ist. Es zeigt die Wiese als grau-schwarze Fläche.