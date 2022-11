"Sie haben niemanden, der sie zurechtweist"

Die Ausschreitungen von jungen Migranten in Linz haben hohe Wellen geschlagen. Über mögliche Motive, Hintergründe für Aggressionen und Mängel in der Integration spricht Soziologin und Politikwissenschafterin Gabriele Rasuly-Paleczek im OÖN-Interview. Die gebürtige Oberösterreicherin hat auch umfangreiche Studien zu Afghanen in Österreich gemacht.