Sie greift dem Christkindl unter die Flügel

Heute ist Christa Ratzenböck eine der erfolgreichsten Opernsängerinnen des Landes mit Auftritten u.a. in Zürich, Berlin, Prag, Moskau und Bilbao. Am kommenden Mittwoch ist die gebürtige Innviertlerin im Linzer Musiktheater bei der Benefizoperette „Der Bettelstudent“ zugunsten des OÖN-Christkindls zu erleben. „Ich greife selbst gerne ins ‘Geldbörserl’ um zu spenden. Weil anders als man denkt, gibt es auch bei uns nebenan Familien, die vor unlösbaren Problemen stehen“, sagt Ratzenböck.

Geboren in Grieskirchen und aufgewachsen in St. Aegidi im Bezirk Schärding, wirkte sie schon in jungen Jahren beim örtlichen Kirchen- und Jugendchor mit. „Aus voller Brust im Gottesdienst zu singen, ist ein unheimlich schönes Gefühl gewesen. Ich habe so ein Feuer und einen Drang gespürt, mich auszudrücken.“ Nach der Matura in Grieskirchen studierte Ratzenböck Gesang am Mozarteum in Salzburg und ließ sich als Plan B zur Hauptschullehrerin ausbilden.

Ihre Opernpremiere und ihr erstes großes Engagement hatte die Mezzosopranistin jeweils am Linzer Landestheater. Dazwischen lagen zahlreiche Gastauftritte, u.a. bei den Salzburger Festspielen. Seit 18 Jahren ist Linz ihr Lebensmittelpunkt: „Hier erledige ich alles mit dem Fahrrad und bin schnell in der Natur – diese Lebensqualität schätze ich sehr“, sagt Ratzenböck, die als Dozentin an der Anton Bruckner Privatuniversität seit 2012 Sologesang unterrichtet.

Als Gräfin Nowalska in „Der Bettelstudent“ kann die 47-Jährige am kommenden Mittwoch vom Tarnen und Täuschen für den guten Zweck gar nicht genug bekommen. „Skurille Rollen finde ich immer toll zu spielen“, sagt Ratzenböck. Sie appelliert, Augen und Ohren auch im Trubel der Vorweihnachtszeit offen zu halten, um Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. „Ich schätze es sehr, dass die OÖNachrichten genau das mit der Christkindl-Spendenaktion machen.“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.