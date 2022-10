Sichtbares Zeichen gegen Unfälle in der Dunkelheit

Die Gefahr steigt ab Oktober. 41 Prozent aller Fußgängerunfälle ereignen sich in den dunklen Monaten ab Herbstbeginn bis Jänner. Am kommenden Sonntag, 30. Oktober, wechselt die Sommer- wieder mit der Winterzeit. Die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt, die Tage kürzer und die Nächte länger. Ein Umstand, der gemeinsam mit den typischen Witterungsverhältnissen die Erkennbarkeit von Fußgängern erschwert.

Das Infrastrukturressort des Landes stellt deshalb auch in diesem Jahr wieder kostenlose Reflektorbänder zur Verfügung. Sie sind ab sofort in allen ÖAMTC- und Arbö-Stützpunkten sowie unter der Mail-Adresse reflektorband@ooe-gv.at erhältlich. Für Kinder gibt es heuer mit einem Pinguin-Stofftier einen leuchtenden Begleiter für düstere Tage.

Fußgänger, die ohne Leuchtmaterial unterwegs sind, können in der Dunkelheit lediglich in einer Entfernung von 25 Metern erkannt werden. Autofahrer, die mit 50 Stundenkilometern unterwegs sind, haben einen Anhalteweg von etwa 40 Metern. Spaziergänger werden damit oft viel zu spät gesehen. "Beobachtungen zeigen, dass besonders bei uns Erwachsenen – aufgrund modischer Aspekte oder Eitelkeit – auf das Tragen von heller Kleidung oder Reflektoren verzichtet wird. Aber gerade wir Erwachsene sollten in diesen Monaten darauf achten, als Vorbilder für unsere Kinder voranzugehen", sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). Aber nicht nur das Auto, auch die Bekleidung sollte auf den Winter vorbereitet werden, sagt Arbö-Geschäftsführer Thomas Harruk.