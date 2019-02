Sicherheitsgipfel ohne konkrete Ergebnisse

REGAU. Keine konkreten Ergebnisse brachte gestern ein Sicherheitsgipfel, der nach der tödlichen Massenschlägerei in einer Bar in Regau (Bezirk Vöcklabruck) einberufen wurde.

29-Jähriger starb bei Schlägerei. Bild: APA/MATTHIAS LAUBER

An dem Gespräch nahmen Vertreter der Gemeinde, der Bezirkshauptmannschaft und der Polizei teil. "Es sind keine gravierenden Maßnahmen notwendig", fasst Bürgermeister Peter Harringer (VP) die Ergebnisse zusammen. Der Gipfel habe auch ergeben, dass die von Harringer ins Spiel gebrachte Waffenverbotszone in der Regauer Ausgehmeile nicht realisiert werde: "Die Gefährdungslage wurde für so eine Maßnahme als nicht groß genug eingeschätzt", sagt der Bürgermeister.

Geprüft wird aber, ob die Öffnungszeiten der Diskothek eingeschränkt werden. Dort gab es bereits mehrfach Vorfälle. Sie liegt nahe jener Shisha-Bar, in der in der Nacht auf Samstag die tödliche Massenschlägerei stattfand. Dabei wurde ein 29-jähriger Mazedonier erstochen, neun Männer befinden sich in Untersuchungshaft.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema