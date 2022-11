Sicherheitsgipfel nach Halloween-Krawallen: "Der Staat muss immer Herr der Lage sein"

Hunderte halbstarke Krawallmacher, überwiegend jugendlich und mit Migrationshintergrund, haben in der Halloween-Nacht Passanten und Polizisten mit Böllern, Steinen und Flaschen beworfen und phasenweise Chaos auf der Linzer Landstraße ausgelöst. Bis die Exekutive die gewaltbereiten Täter einkesselte und dem Treiben ein Ende setzte. Auch am darauffolgenden Abend flogen wieder Kracher.

Am Freitag tagte der von Landeshauptmann Thomas Stelzer eigens einberufene Landessicherheitsrat. Das Ergebnis war in erster Linie eine klare Botschaft: "Wir wollen uns von solchen Chaoten nicht unser friedliches Zusammenleben beschädigen lassen. Alle, die Verantwortung tragen, wollen diese Bilder nicht mehr sehen. Ein demokratischer Staat, der sich ernst nimmt, muss immer Herr der Lage sein", betonte Stelzer. Details dazu im Video:

Alle Beteiligten seien angezeigt worden, womit man gleich deutlich gemacht habe, dass Gewalt nicht folgenlos bleibe. "Ich setze auf unsere unabhängige Justiz", so der Landeshauptmann.

Mehr Befugnisse für die Polizei

Neben Stelzer zeigten sich auch Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) einig, der Polizei gesetzlich mehr Befugnisse einzuräumen. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl erläuterte die Problematik: Die Exekutive dürfe im Internet nicht einfach so auf "Streife" gehen und zum Beispiel ohne Verdacht Profile in sozialen Netzwerken wie TikTok überwachen. Das Legalitätsprinzip erlaube der Polizei nur Überwachungsmaßnahmen, die gesetzlich ausdrücklich erlaubt seien. Innenminister Gerhard Karner (VP) hat in Sachen gewaltbereite Jugendliche eine Taskforce eingerichtet, die Pilsl leiten soll.

Eine weitere Maßnahme betrifft die Prävention: Das Land will bestehende Integrationsmaßnahmen genau prüfen. Dazu soll Integrations-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) alle zuständigen Institutionen des Landes und der Stadt Linz ins Boot holen und eruieren, "was klappt und was klappt nicht". Bei den 130 ausgeforschten Tätern soll genau nachgeschaut werden, was in Sachen Betreuung und Integration bisher geschehen ist.

Kritik an der EU-Politik

Stelzer kritisierte die EU-Politik: "Seit 2015 wurden viele Worte gesprochen. Dennoch muss ein Binnenstaat wie Österreich täglich Hunderte Menschen aufnehmen." Das könne nicht "bis ins Unendliche" so weitergehen. Szenen wie jene in Linz seien "klare Folge einer verfehlten Migrationspolitik. Das Boot ist voll", sagte Haimbuchner. Die FP habe "seit den 90er Jahren davor gewarnt." Das Asylrecht müsse "national wie international hinterfragt werden", sagte Haimbuchner und sprach drastische Forderung aus: "Wir müssen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten." Bürgermeister Luger kritisierte, dass junge Menschen jahrelang im Asylverfahren warten würden und dabei "unterbeschäftigt" seien. Er forderte, dass Asylwerber verpflichtend einer Beschäftigung nachgehen sollen, wenn sie Grundversorgung oder andere Sozialleistungen in Anspruch nehmen.

Reaktionen und Zitate

"Es ist eine Fehlleistung der EU, dass ein Binnenstaat wie Österreich täglich Hunderte aufnehmen muss. Das kann nicht so weitergehen." – Thomas Stelzer, Landeshauptmann (VP)

"Die Bilder von der Halloween-Nacht sind die Folgen einer verfehlten Migrationspolitik. Wir warnen seit den 90ern davor. Das Boot ist voll." – Manfred Haimbuchner, LH-Stellvertreter (FP)

"Wir sind nicht bereit, auch nur ein Stück unseres friedlichen Zusammenlebens einigen Gewaltbereiten unterzuordnen. Die Polizei gehört aufgewertet." – Michael Lindner, SP-Vorsitzender

"Wir müssen jetzt in Jugendsozialarbeit und Jobprojekte investieren, damit sparen wir uns in Zukunft eine Menge Geld und eine Menge Ärger." – Anne-Sophie Bauer, Abgeordnete (Grüne)

"Wir müssen diesen Jugendlichen klarmachen, dass sie eine Perspektive haben und willkommen sind und dass sie sich an Regeln zu halten haben." – Felix Eypeltauer, Klubobmann (Neos)

"Es herrschten stundenlang bürgerkriegsähnliche Zustände. In Sachen Asyl ist die Zeit des Wegschauens und Schönredens spätestens jetzt vorbei." – Joachim Aigner, MFG-Vorsitzender

