Nur wenige Flugzeuge landeten Dienstagnacht am Bukhara International Airport in Usbekistan. Eines davon: eine ungarische Militärmaschine aus Kabul. An Bord waren Davut Aman*, Ben Sadeq* und seine afghanische Ehefrau Mina Ayla*. Jene oberösterreichischen Brüder, die seit Anfang vergangener Woche, wie berichtet, versucht hatten, zum Flughafen Kabul durchzudringen. Ohne Erfolg. Ein Flugzeug brachte sie nun nach Usbekistan in Freiheit.