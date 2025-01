Sicheres Wandern in der winterlichen Schneelandschaft

Traumhafte Bergpanoramen eingedeckt in einer weißen Schneedecke - besonders in den kalten Monaten lockt es immer mehr Wanderbegeisterte raus in die Winterlandschaft. Doch genauso wie in der wärmeren Jahreszeit hat Sicherheit beim Wandern oberste Priorität. Schließlich bergen Witterungsverhältnisse, Rutschgefahr und Lawinenabgänge zusätzliche Gefahren beim Winterwandern.