Sheriff Luger? Bürgermeister möchte Chef der Linzer Stadtpolizei werden

LINZ. Der Linzer Stadtchef will nicht länger hinnehmen, dass in den Inspektionen der Landeshauptstadt mehr als 100 Polizisten fehlen.

„Linz ist eine sichere Stadt. Trotzdem ist es ein Faktum, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung durch verschiedene auffällige Vorkommnisse zuletzt sehr gelitten hat“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Abhilfe würde seiner Meinung nach schaffen, wenn wieder mehr Polizisten auf der Straße unterwegs wären. „Doch dafür fehlt das Personal.“

Denn während in den Linzer Polizeiinspektionen laut Stellenplan 657 Beamte Dienst machen sollten, seien es nur 555. 102 Stellen seien nicht besetzt. „Und das ist schon seit Jahren so.“ Zigmal, so Luger, habe er beim Landespolizeikommando und im Innenministerium gefordert, dieses Manko endlich auszugleichen. Passiert sei aber nichts. Rechne man auch noch jene Polizisten dazu, die derzeit in Karenz seien, „dann fehlen in Linz 161 Polizisten.“

Und weil Luger davon ausgeht, dass auch seine jetzige Forderung nach mehr Polizei für Linz wenig bewirken werde, geht er einen Schritt weiter: So wie sein Wiener Bürgermeister-Kollege und Parteifreund Michael Ludwig möchte auch Luger die Kompetenz für alle Polizeibeamte, die in seiner Stadt ihren Dienst versehen, übernehmen und selbst oberster Chef der Linzer Polizisten werden. Einen Stadtpolizeikommandanten solle es natürlich weiterhin geben, darüber stehe aber der Bürgermeister, so Lugers Vorstellungen.

Dass eine derartige Veränderung der Zuständigkeit in Sicherheitsfragen nicht von heute auf morgen, sondern nur mittelfristig im Zuge einer Staatsreform erfolgen könne, sei klar, so Luger. Als Zwischenschritt dorthin fordert er, dass Statutarstädte, wie Linz eine ist, in Sicherheitsfragen zumindest die gleichen Kompetenzen wie Bezirkshauptmannschaften bekommen sollen. „Die haben wir nämlich nicht. Im Gegensatz zu den anderen Bezirkshauptmännern dürfen wir nicht einmal Demonstrationen bewilligen“, sagt der Bürgermeister.

Doch noch einmal zurück zu seiner Forderung, als Stadtchef auch oberster Polizeichef zu werden. „Die große Kriminalitätsbekämpfung“ müsse natürlich weiterhin bundesweit passieren. Aber für die tägliche Arbeit in den Polizeiinspektionen, egal ob es um die Sicherheit der Bevölkerung, Verkehrsverstöße oder Drogendelikte gehe, solle die Kompetenz künftig bei der Stadt liegen. „Dann kann ich endlich als oberster Politiker der Stadt auch tätig werden, wenn mich die Linzer um Verbesserungen im Sicherheitsbereich bitten.“ Und das, so Luger, passiere regelmäßig. „Wenn einer sagt: ‚Buagamoasta, tua woas‘ dann kann ich auch wirklich etwas tun.“

