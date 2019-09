Sexuelle Belästigung in Enns: Polizei bittet um Hinweise

Am Vormittag des 14. Septembers folgte in Enns ein unbekannter Mann in der Säufzerallee im Stadtgebiet Enns einer 21-jährigen Frau aus dem Bezirk Linz-Land. Nach einem kurzen Gespräch griff der Täter unvermittelt der Frau auf das Gesäß und drückte zu. Das Opfer stieß den Mann von sich weg. In der Folge legte der Mann seinen Arm um die Hüfte der Frau und zog sie zu sich. Die 21-Jährige konnte den Mann wiederrum wegstoßen. Auf Höhe des dortigen Spielplatzes befanden sich andere Personen, wonach der Täter schließlich in Richtung Stadtplatz wegging.

Täterbeschreibung: Mann, etwa 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, Oberlippenbart, an den Wangen Dreitagesbart, schüttere gräuliche Haare, ausländischer Akzent, aber gutes Deutsch, dunklere Hautfarbe, trug ein kurzes blaues T-Shirt mit dunkelblauen Querstreifen.

Zweckdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Enns unter der Telefonnummer 059133 – 4132.

