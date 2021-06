Sexspiel endete für Linzer beinahe tödlich

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden Rettung und Polizei am Samstagabend im Salzkammergut gerufen. Ein Linzer Ehepaar hatte in einer Gartenhütte im Bezirk Gmunden diverse Sexpraktiken der härteren Art durchgeführt, als es zu einem medizinischen Notfall kam. Die Ehefrau hatte ihren Gatten an ein selbstgebasteltes Holzgestellt gekettet, die Kette über seinen Hals geführt und die Konstruktion mit einem Vorhängeschloss versperrt.

Nachbar befreite Gefesselten

Aus noch unbekannten Gründen sackte der Mann plötzlich in sich zusammen und blieb mit dem Hals in der Kette hängen. Der Linzerin gelang es in ihrer Panik nicht mehr, das Vorhängeschloss zu öffnen. Auch konnte sie den Körper ihres Mannes nicht mehr anheben, wodurch der Gefesselte zu ersticken drohte. Schließlich holte die Frau den Nachbarn zu Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Ihr Mann war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei Bewusstsein.

Wiederbelebung erfolgreich

Rettungsteams und Ärzten gelang es, den Mann wiederzubeleben. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung ins Salzkammergutklinikum Bad Ischl gebracht, teilte die Pressestelle der Polizei Oberösterreich am Sonntagmorgen mit.