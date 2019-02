Sex gegen Drogen: Linzer als Zuhälter von zwei Mädchen in Haft

LINZ. Der 46-jährige Dealer soll Minderjährige zur Prostitution verleitet und mit einer Bosnierin eine Scheinehe geführt haben

Zur Prostitution angeworben (APA) Bild: APA/AFP/VALERY HACHE

Am Dienstag wurde ein 46-jähriger Linzer in die Justizanstalt Linz überstellt. Die Vorwürfe wiegen schwer: Drogenhandel, Anwerben Minderjähriger zur Prostitution und Eingehen einer Scheinehe, wie langwierige Erhebungen des Stadtpolizeikommandos ergaben.

800 Gramm Crystal Meth soll der Beschuldigte im Zeitraum von Dezember 2015 bis September 2018 an mehrere Abnehmer verkauft haben. In den weiteren Ermittlungen kam dann heraus, dass er zwei 15- und 16-jährige Linzerinnen für Sex in seiner Wohnung in Linz-Spallerhof bezahlt hatte. Den Teenagern soll er seine Wohnung später auch für die Ausübung illegaler Prostitution zur Verfügung gestellt haben. Außerdem soll er sie an unterschiedliche Lokale in Linz, Enns, Steyr und St. Valentin vermittelt haben, wo sie vier Tage pro Woche ihrem Gewerbe nachgingen. Laut Polizei besorgte er den beiden "Lolitas" Freier und kassierte die Einnahmen, von denen er ihnen einen Teil überließ. Sie bezogen von ihm auch weiterhin Crystal Meth und standen ihm selbst für Sex-Dienste zur Verfügung.

Im Jänner 2018 beendete dann die Ältere der beiden den Kontakt zu dem Mann. Laut Polizei überredete die Jüngere, zu diesem Zeitpunkt bereits Volljährige daraufhin eine 17-jährige Bekannte, ebenfalls in seiner Wohnung der Prostitution nachzugehen. Die Frauen sollen ihr Gewerbe freiwillig ausgeübt haben, gezwungen habe er sie nicht dazu.

Auch die 17-Jährige erhielt von ihm "zum Lohn" Drogen und Bargeld. Im Sommer 2018 brachen beide Frauen den Kontakt zu dem Beschuldigten schließlich ab. Zu dem Zeitpunkt hatte er bereits Trost gefunden: bei einer 26-jährigen Bosnierin, mit der er im Juni 2018 eine Scheinehe einging, für die sie ihn bezahlte. Der Traum der Frau auf dauerhaften Aufenthalt in Österreich dürfte aber mit dem Auffliegen der Scheinehe geplatzt sein.

Bis zu fünf Jahre Haft

Weil nämlich eine solche "Ehe" fremdenrechtlich nicht gültig ist, verliert die 26-Jährige auch in Zukunft das Aufenthaltsrecht in Österreich. "Möglicherweise wird ihr aber jetzt zumindest ein befristeter Aufenthaltstitel zugestanden, damit sie vor Gericht als Zeugin gegen den Beschuldigten auftreten kann", sagt Thomas Loos, Anwalt für Fremdenrecht in Steyr.

Scheinehen fliegen selten auf: "In der Regel nur dann, wenn sie jemand zur Anzeige bringt." Oder wenn der Sachverhalt auffällig ist, etwa weil der Altersunterschied groß ist, beide nicht zusammenleben oder einer der beiden "Partner" bereits amtsbekannt ist. "Sobald Geld geflossen ist, wird es strafrechtlich relevant", sagt Loos.

Als Hauptvorwurf gegen den 46-Jährigen gilt aber die "Anwerbung Minderjähriger zur Prostitution". Dafür drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

