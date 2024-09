Dem Feuerteufel von Taufkirchen an der Trattnach auf der Spur

Seit Juni 2023 beschäftigt die Ermittler im Landeskriminalamt Oberösterreich ein Großbrand in einer Tischlerei in Taufkirchen an der Trattnach: Ein Holzstoß fing damals Feuer, durch starken Südwind breiteten sich die Flammen blitzartig aus. Von der Produktionshalle der Tischlerei blieb nichts übrig, der Schaden ging in die Millionen (die OÖNachrichten berichteten ausführlich).

Lesen Sie auch: Großbrand im Bezirk Grieskirchen: Videomaterial soll Brandursache klären

Der bislang unbekannte Täter konnte danach mit seinem Pkw über eine kaum genutzte Straße entlang der Bahnstrecke flüchten. Soviel wissen die Beamten - es gab Zeugen, die den Täter sowohl beim Zufahren auf das Betriebsgelände als auch bei seiner Flucht beobachten konnten. Verdächtig: Keine zwei Jahre zuvor war nur wenige Kilometer entfernt ein ähnlich gearteter Brand ausgebrochen. In beiden Fällen wurde Brandbeschleuniger verwendet, beide betroffenen Betriebe sind direkt an der Innviertler Straße (B137) angesiedelt. Die Ermittler vermuteten einen Zusammenhang, entdeckten auffällige Parallelen. Es sei nicht auszuschließen, dass beide Brände von demselben Täter verursacht wurden, hieß es. Eine Belohnung von 5000 Euro wurde ausgelobt.

Dennoch: Bis heute fehlt vom Feuerteufel jede Spur. "Fahndung Österreich" (ServusTV, 20.15 Uhr) rollt den ungelösten Fall aus dem Bezirk Grieskirchen heute Abend wieder auf. Die Polizei bittet in der Livesendung erneut um Mithilfe und Hinweise aus der Bevölkerung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.