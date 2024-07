Serientäterin (41) ging in Spielzeuggeschäften auf Diebestour

Die Videoüberwachung und aufmerksame Mitarbeiter eines Spielzeug-Handels im Bezirk Schärding sind einer Serientäterin zum Verhängnis geworden: Die 41-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen war bereits am 11. Juni bei einem Landesdiebstahl gefilmt worden. Als sie eine Woche später zurückkehrte, wurde sie von Angestellten erkannt, die Polizei wurde alarmiert. Eine Zivilstreife fand bei der Kontrolle weiteres Diebesgut im Pkw der Frau. Die Spielzeugwaren waren am selben Tag aus einem anderen Geschäft im Bezirk Schärding gestohlen worden.

Damit nicht genug: Bei einer freiwilligen Nachschau an der Wohnadresse der Frau fanden die Beamten noch mehr gestohlene Gegenstände. Spielzeug, Schreibwaren, Bekleidung und Bücher lagerten großteils originalverpackt und mit Preisetiketten versehen in einem Kellerabteil. Die 41-Jährige gestand, die 222 gefunden Waren über einen Zeitraum von etwa einem Jahr aus Geschäften in den Bezirken Ried, Eferding, Wels und Schärding gestohlen zu haben. Sie wurde der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

