Serientäter nach 134 Einbrüchen gefasst

Der Ungar ist nach 134 Einbruchsdiebstählen in Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark überführt und festgenommen worden. Das erste Mal auffällig wurde er im Oktober bei einer Verkehrskontrolle in Obernberg am Inn, weil er Fahrräder und Werkzeug mit "bedenklicher Herkunft" in seinem Fahrzeug hatte. Die Polizei fand heraus, dass die Gegenstände von Diebstählen aus Bayern stammten. Der Verdächtige wurde wieder freigelassen, weil ihm keine Straftat in Österreich nachgewiesen werden konnte. Im Dezember ist der 44-Jährige bei der Einreise nach Österreich festgenommen worden. Er gestand 134 Diebstähle seit Herbst 2019, als er arbeitslos wurde und laut seiner Aussage wegen seiner finanziellen Not auf Diebestour ging und Waren im sechsstelligen Bereich stahl. In seiner Heimat sei er bereits als Radhändler bekannt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.