Serieneinbrüche geklärt: 1 Million Euro Schaden

Insgesamt 15 Beschuldigte wurden für mehrere Einbruchdiebstähle in Firmengebäude und Wohnungen, sowie Autodiebstähle in Haft genommen. Bei der Einbruchserie in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien soll ein Gesamtschaden von rund einer Million Euro entstanden sein.

Unter dem Diebesgut fanden sich hunderte Autoreifen im Wert von mehreren Tausend Euro. Bild: LPD Niederösterreich

Das Landeskriminalamt Niederösterreich konnte gemeinsam mit weiteren Einsatzgruppen, unter anderem der Cobra und auch ungarischen Behörden, mehrere Tätergruppen mit insgesamt 15 Beschuldigten ausforschen. Diese sollen im Zeitraum von Oktober 2017 bis September 2018 in mehrere Firmen und Wohngebäude in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien eingebrochen und mehrere Autos gestohlen haben. Es entstand ein Schaden von rund einer Million Euro.

Zwei ungarischen Staatsbürgern im Alter von 22 und 55 Jahren wird vorgeworfen, in jeweils eine Firma in Oberösterreich und Niederösterreich eingebrochen zu haben. Dabei sollen sie Reifen und Altbatterien im Wert von rund 12.500 Euro gestohlen haben.

26 Motorräder gestohlen: Über 100.000 Euro Schaden

Sechs weitere Männer zwischen 23 und 68 Jahren werden beschuldigt, insgesamt acht Einbruchdiebstähle und zwei Einbrüche in Baucontainer unternommen zu haben. Außerdem sollen sie 26 einspurige Kraftfahrzeuge in Wien und Niederösterreich gestohlen haben. Der Schaden beträgt hier etwa 131.200 Euro. Vier der Beschuldigten befinden sich in Österreich und Ungarn bereits in Haft, nach zwei weiteren Beschuldigten wird noch gefahndet.

700.000 Euro Schaden in nicht einmal einem Jahr

Die dritte Tätergruppe besteht aus neun ungarischen Männern zwischen 23 und 43 Jahren. Sie sollen zwischen Jänner und September 2018 in 28 Firmenobjekte eingebrochen sein. Auch ein Einbruch in ein Wohngebäude wird ihnen vorgeworfen. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von rund 700.000 Euro

Sie sollen sich außerdem mehrfach gegen die Staatsgewalt gewehrt haben indem sie vor den Beamten flüchteten. Bei einem der Fluchtversuche soll ein 27-jähriger zudem versucht haben Fahrzeuge der Cobra von der Fahrbahn zu drängen, ein anderer durchbrach bei der Flucht polizeiliche Straßensperren am Grenzübergang zu Ungarn.

Sieben Mitglieder der Tätergruppe konnten noch in Österreich gefasst werden. Nach zwei wurde mittels europäischen Haftbefehl gefahndet. Sie wurden nach Österreich ausgeliefert. Bei der Festnahme konnten rund 400 Stück Autoreifen, 120 Stück Felgen, sowie weiteres KFZ-Zubehör sichergestellt werden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema