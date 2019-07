Serieneinbrecher-Bande ausgeforscht

Die professionellen Einbrecher hatten es vorwiegend auf Hotel- und Beherbergungsbetriebe abgesehen. Sie drangen meist über aufgebrochene Fenster oder Notausgangstüren in die Objekte ein, durchsuchten die Büroräumlichkeiten und rissen die Tresore aus den Verankerungen. Diese wurden dann teils noch vor Ort oder auf der Rückfahrt zu den Wohnsitzen der Beschuldigten in einem Waldgebiet am Stadtrand von Salzburg aufgebrochen und im Wald zurückgelassen. Es konnten mehr als zehn Tresore in einem Waldgebiet sichergestellt werden. Bei den insgesamt 58 Einbrüchen in ganz Österreich wurde laut Polizei ein Betrag "im hohen sechsstelligen Bereich" erbeutet.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen des BPK Gmunden konnte die Tätergruppe nun ausgeforscht werden. Bereits in der Nacht zum 23. Februar 2019 wurden zwei Mitglieder dieser Tätergruppe in Altenmarkt im Pongau auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die beiden Beschuldigten, wohnhaft in Salzburg, wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Gegen einen weiteren Kosovaren wird ermittelt, ein vierter ist auf der Flucht.