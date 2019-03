Serie tödlicher Unfälle reißt nicht ab: 18-Jährige fuhr gegen Baum und starb

SEEWALCHEN/SCHÖRFLING. Ein tödlicher Unfall in Schörfling forderte am Mittwochabend das vierte Todesopfer binnen neun Tagen auf Oberösterreichs Straßen.

Trauer in Schörfling Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Es ist bereits der vierte tödliche Verkehrsunfall innerhalb der vergangenen neun Tage: Am späten Mittwochabend fuhr eine 18-Jährige in Seewalchen (Bezirk Vöcklabruck) mit ihrem Pkw gegen einen Baum. Für die junge Frau aus Schörfling kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch im Rettungswagen ihren schweren Verletzungen.

Lenkrad verrissen

Noch ist unklar, wie es gegen 22.30 Uhr zu dem folgenschweren Unfall auf der B151 Atterseestraße gekommen ist. Wie ein nachkommender Lenker gegenüber der Polizei angab, hatte die 18-Jährige in einer sehr flach verlaufenden Linkskurve plötzlich das Lenkrad verrissen. Daraufhin kam der Wagen links von der Fahrbahn ab, fuhr querfeldein über ein schmales Wiesenstück, ehe er schließlich nach 50 Metern gegen einen neben der parallel verlaufenden Fahrbahn stehenden Baum prallte.

"Als wir zu der Unfallstelle kamen, waren bereits der Notarzt, Rettungskräfte und die Polizei da," sagte gestern Roman Sumereder von der Freiwilligen Feuerwehr Schörfling. Die 18-Jährige musste von den Einsatzkräften aus dem Wrack geschnitten werden. "Als wir die Frau der Rettung übergaben, war sie schon nicht mehr ansprechbar."

In Schörfling ist die Trauer groß. Durch den tragischen Unfall hat die 3438 Einwohner zählende Attersee-Gemeinde bereits den zweiten jungen Menschen innerhalb von neun Tagen verloren. "Es ist schockierend, das kann man gar nicht in Worte fassen", sagte gestern Bürgermeister Gerhard Gründl. Erst am Dienstag der Vorwoche war ein 22-jähriger Schörflinger im acht Kilometer entfernten Aurach am Hongar bei einer Frontalkollision ums Leben gekommen.

"Als ich nun in der Früh von dem Tod der 18-jährigen Lenkerin erfuhr, dachte ich mir: ‘Das kann ja doch nicht schon wieder sein", schildert der Ortschef seine ersten Gedanken. "Es ist furchtbar, unser Mitgefühl gilt den Angehörigen."

Die beiden tödlichen Unglücke sind Teil einer traurigen Unfallserie in Oberösterreich. Einen Tag nach dem 22-Jährigen verunglückte ein Welser Autolenker in Pucking. Der 27-Jährige war mit seinem Lieferwagen auf der Welser Autobahn auf einen Lkw aufgefahren. Eine Notärztin versuchte vergeblich, den Welser wiederzubeleben, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Wenige Stunden später verunglückte dann im Gemeindegebiet von Hörsching im Bezirk Linz-Land ein 57-jähriger Pkw-Lenker aus Traun. Er war Mittwoch gegen 5 Uhr früh auf der Wiener Straße plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. (nieg)

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema