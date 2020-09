Er schaute über Nacht vorbei. Ganz leise, dafür mit unerwartetem Schwung. Der erste Einbruch ist dem Winter gut gelungen. Mehr als 50 Zentimeter Neuschnee fielen am Wochenende im Gebirge, mittlere Lagen wurden weiß gestrichen und in Gosau (Bezirk Gmunden) oder Sandl (Bezirk Freistadt) durfte man sich am Samstag zumindest kurzfristig über kleine Flocken freuen. Auf dem Schafberg bei St.