Sensation im Zoo Schmiding: Gorillababy geboren

ür Mama Kibibi war es eine schwere Geburt, sie war danach so geschwächt, dass das Zoo-Team vorübergehend die Betreuung des Neugeborenen übernehmen musste. Mittlerweile ist Kibibi aber wieder fit und kümmert sich selbst liebevoll um ihr Baby. In einigen Tagen sollen Mutter und Kind auch für Besucher zu sehen sein, hieß es am Montag aus dem Tierpark.

Einige Stunden nach der Entbindung gab Kibibi die Betreuung des Babys auf und ließ es schreiend neben sich liegen. "Wir entschieden uns einzugreifen, konnten das Kleine bergen und vorübergehend seine Betreuung übernehmen," so Zoodirektor Andreas Artmann.

Bild: Zoo Schmiding / Peter Sterns

Das Baby bekam etwas Glucose und Säuglingsersatzmilch. Nach drei Tagen hatte sich die Gorilla-Mama aber soweit erholt, dass sie die Kinderbetreuung wieder selbst übernehmen konnte. Einige Tage werden Mutter und Kind noch in einem nicht einsehbaren Bereich des Gorillahauses verbringen, danach sollen sie in die Innenanlage übersiedeln, die auch für Besucher einsehbar ist.

