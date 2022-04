Seniorenbund fordert Entlastung wegen hoher Inflationsrate

Das kürzlich beschlossene Entlastungspaket der Bundesregierung sei ein richtiger Schritt, reiche aber nicht, wenn sich die Prognosen zur Inflation bewahrheiten. Daher brauche es laut Pühringer weitere Entlastungsmaßnahmen wie etwa einen zusätzlichen Absetzbeitrag für Pensionisten. Zudem wiederholte er die Forderung des Seniorenbundes an die Europäische Zentralbank, den Leitzins zu heben. Die niedrigen Zinsen der vergangenen Jahre seien vor allem zu Lasten kleiner Sparer gegangen, zu denen viele Senioren gehören.

Franz Ebner, Landesgeschäftsführer des Seniorenbunds, machte im Zuge der Pressekonferenz zudem auf den Personalnotstand in der Pflege aufmerksam. Bis 2050 würden in Österreich zusätzlich 100.000 Pflegekräfte gebraucht, schon in den kommenden 20 Jahren werde der Bedarf stark steigen.

Daher forderte Ebner eine Erweiterung der Pflegeausbildung in Form der Pflegelehre ab 14 Jahren. Zudem müssten pflegende Angehörige besser unterstützt und die Rahmenbedingungen im Pflegeberuf verbessert werden, um die Attraktivität zu steigern.