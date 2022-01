Seniorenbund auf Tour durch Bezirke

"Auf dieses Engagement sind wir stolz", sagt Obmann Josef Pühringer. 75.060 Mitglieder zählt der Seniorenbund in Oberösterreich.

In den kommenden Wochen will Pühringer auf Pressekonferenzen in allen Bezirken das regionale Engagement des Seniorenbundes aufzeigen und dabei gleichzeitig um neue Mitglieder werben.