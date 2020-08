Senioren sorgen sich um Wirtschaft, während Angst vor Kriminalität sinkt

"Die Coronakrise hat die Sorgen der Senioren stark verändert" – zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Umfrage von Seniorenbund OÖ und dem Meinungsforschungsinstitut Imas. 413 Personen wurden befragt, das Ergebnis: Immer mehr Senioren sorgen sich um die wirtschaftliche Entwicklung. Sorgenthema Nummer 1 bleibt weiterhin die Zuwanderung.

"Das Bild des Seniors, der im Park unbeirrt Enten füttert, gibt es nicht mehr. Die Senioren nehmen aktiv an der Gesellschaft teil und beschäftigen sich auch mit sozialen und wirtschaftlichen Themen", sagt Josef Pühringer, Landesobmann des Seniorenbundes.

Jährliche Umfrage

Seit 2018 befragt das Imas im Auftrag des Seniorenbundes OÖ jährlich Personen im Alter von 60 Jahren oder mehr. Die großen Sorgenthemen blieben dabei meist dieselben: Zuwanderung und Kriminalität. Doch während die Sorge über Zuwanderung auch 2020 an erster Stelle bleibt, wenn auch mit Abstrichen, sinkt die Sorge über Kriminalität stark.

"Zu Anfang der Coronakrise waren Senioren als Risikogruppe mehr zuhause und unternahmen auch keine Ausflüge", sagt Paul Eiselsberg vom Imas. Dies spiegle sich auch in der Angst vor Einbrüchen und Diebstählen wider, habe aber auch die Angst der Pensionisten vor sozialer Vereinsamung befeuert, wie bereits im Juli veröffentlichte Ergebnisse der Imas-Studie zeigen, die OÖN haben berichtet.

Ebenso haben sich noch nie zuvor so viele Senioren Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung gemacht wie heuer: Knapp jeder Vierte gab an, Bedenken zu haben, 2018 war es noch jeder Zehnte. Dementsprechend auch die Forderung an die Landespolitik: 18 Prozent der Befragten erwarten, dass die Politik nun vermehrt die Wirtschaft ankurbeln müsse, im Jahr zuvor waren es nur zwei Prozent.

"Die Angst vor der Altersarmut ist weiter groß. Darum fordern wir als Seniorenbund eine Erhöhung der Kleinpensionen über die Inflationsgrenze hinaus", sagt Pühringer. "Wenn die Politik die Wirtschaft ankurbeln will, muss sie auch die Pensionisten unterstützen." Während Klimawandel und Naturkatastrophen im von der Klimadebatte geprägten Vorjahr noch zu den größten Sorgen zählten, fielen sie heuer um neun bzw. sieben Prozentpunkte zurück.

