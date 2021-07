Senioren fordern bessere medizinische Versorgung

Gemeinschaft, Regionalität und Gesundheit – diese drei Themen beschäftigen die oberösterreichischen Senioren seit Ausbruch der Pandemie besonders. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes IMAS International.

Im Zeitraum von 25. Mai bis 16. Juni wurden rund 400 über 60-Jährige zu den Herausforderungen ihres Alltags und ihren persönlichen Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit befragt. Dabei gaben 35 Prozent der Teilnehmer an, mit skeptischem Blick in die Zukunft zu schauen. 33 Prozent stehen der Zukunft positiv gegenüber. "Mit den Erkenntnissen der IMAS-Umfrage fühlen wir uns in einzelnen Bereichen bestätigt und werden die Forderungen an politische Entscheidungsträger weiterleiten", sagt Josef Pühringer, Landesobmann des OÖ Seniorenbundes.

Eine der Forderungen des Seniorenbundes ist die Verstärkung der medizinischen Versorgung im ländlichen Bereich: "Jungärzte bevorzugen fixe Arbeitszeiten in den Krankenhäusern. Wir müssen Anreize für Hausärzte schaffen", sagt Landesgeschäftsführer Franz Ebner. Auch der Pflegeberuf soll attraktiver gestaltet werden: "Derzeit pflegen die Alten die ganz Alten", sagt Pühringer. "Wir müssen die Angehörigen unterstützen."