Senior saß Telefonbetrüger auf: Bank schlug Alarm

STEYR/LINZ. Ein Opfer schildert, warum er dem Fremden Passwörter bekannt gab - Insgesamt 2500 Euro wurden im Minutentakt abgebucht.

"Ich bin da leider hineingefallen", sagt der 78-Jährige mit gesenkter Stimme. Kurz vor Weihnachten ist der OÖN-Leser – wie derzeit viele andere Oberösterreicher – einem Telefon-Betrüger aufgesessen. Der Pensionist, der lieber anonym bleiben möchte, kam aber dank seines Bankbetreuers mit einem blauen Auge davon: Ein Großteil der bereits von mehreren seiner Konten abgebuchten Beträge konnte wieder zurückgebucht werden.

"Es war am Vormittag des 21. Dezember", erinnert sich der Steyrer, als er von dem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter alias "David Anderson" auf dem Festnetz angerufen wurde. Dieser benützte die derzeit häufig verwendete Betrugsmasche und sprach auf Englisch von Computer-Problemen des Opfers. Zur Veranschaulichung mailte der Anrufer eine Auflistung der angeblichen Systemfehler. "Darauf waren viele Einträge zu sehen, also glaubte ich ihm." Dazu kommt, dass der Steyrer bereits zwei Mal Opfer eines Hackerangriffs geworden war, wie er sagt: "Ich dachte, das will ich nicht schon wieder haben."

Daher willigte der 78-Jährige in die angebotene "Fernwartung" ("Ich sah das als Erleichterung") ein und tat, was der Betrüger verlangte – verriet ihm in dem rund fünfstündigen Telefonat sämtliche Passwörter und gab die für Überweisungen nötigen Transaktionsnummern weiter.

Dadurch konnte sich der falsche Computerfachmann Zugriff auf sein Bank- und Kreditkartenkonto verschaffen. "Jedes Mal, wenn er wegen eines angeblichen Virus in mein Konto einstieg, wurde plötzlich mein Bildschirm für einige Sekunden schwarz."

Was der Steyrer damals noch nicht wusste: Währenddessen buchte der Betrüger im Minutentakt insgesamt 29 Mal Beträge in der Höhe zwischen 50 und 1000 Euro ab, als Verwendungszweck wurden etwa "Xbox-Wertkarten" oder eine Bestellnummer, als Empfänger diverse deutsche Firmen angegeben.

Bereits während der Transaktionen schrillten bei dem Bankbetreuer des Opfers bereits die Alarmglocken: "In unserer Zahlungsverkehrsabteilung waren die betrügerischen Abbuchungsfirmen bereits bekannt, daher konnten wir den Kunden sofort warnen und die Transaktionen stoppen." Der Steyrer hatte Glück: Ein Großteil der insgesamt abgebuchten 2500 Euro konnte zurückgebucht werden. "Die restlichen 600 Euro sind eben das Lehrgeld, das ich bezahlen musste."

